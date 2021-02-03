Поезда возобновят движение на участке оранжевой линии московского метро с 4 февраля

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Поезда на Калужско-Рижской линии московского метрополитена возобновят движение от станции "Беляево" до "Новых Черемушек" с 4 февраля. Ранее планировалось, что участок закроют с 23 января по 8 февраля для прокладки тоннеля будущей Большой кольцевой линии (БКЛ), сообщается в среду в пресс-службе столичного департамента транспорта.

"Участок "Беляево" - "Новые Черемушки" заработает досрочно. Мы смогли закончить работы на 4 дня раньше, поэтому уже с завтрашнего дня вы сможете пользоваться метро в привычном режиме", - значится в публикации.

Там уточняется, что каждый день около 500 сотрудников организовывали для москвичей поездки и помогали сориентироваться у закрытых участков. Компенсационные маршруты автобусов работали каждую минуту и перевезли 1,5 млн пассажиров.

"Каждую секунду 24/7 мы контролировали ситуацию из Единого диспетчерского центра и Ситуационного центра ЦОДД. Бесплатным чаем у станций "Беляево" и "Новые Черемушки" согрелись более 9 тыс. пассажиров <...>. Щит проложил более 30 м тоннеля Большой кольцевой линии, а 20 м из них - прямо под самой станцией "Калужская", обновили инфраструктуру метро на закрытом участке", - сообщается в посте.

Как уточнил заммэра Москвы Максим Ликсутов, на станции "Калужская" Калужско-Рижской линии после открытия одноименной станции БКЛ станет свободнее на 40%. "Сама оранжевая линия после полного ввода БКЛ разгрузится на 15-18%. С БКЛ пассажиры смогут экономить до получаса на пересадке на Серпуховско-Тимирязевскую линию", - сказал Ликсутов.