В Москве в 2020 году почти на 30% сократилось количество аварийных участков на дорогах

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Количество мест концентрации ДТП в столице сократилось почти на 30% в прошлом году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Москве.

"По итогам года количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на территории города Москвы, в сравнении с 2019 годом, снизилось на 29%", - говорится в сообщении.

Также в управлении отметили, что в рамках контроля за организацией движения весь год сотрудниками Госавтоинспекции проводились необходимые профилактические мероприятия. "Кроме того, в очагах аварийности зафиксировано снижение количества погибших на 36% и раненых людей на 41%", - заключили в ГИБДД.