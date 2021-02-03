Железнодорожный вокзал Восточный планируется открыть в Москве в начале мая

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Новый железнодорожный вокзал в Черкизове планируется ввести в эксплуатацию в начале мая либо ранее, сообщил журналистам в среду заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

"Вокзал Черкизово, или Восточный, у нас очень интересный, мы его активно строили в прошлом году, <…> мы планируем на рубеже конца апреля - начала мая, наверно, подготовить его уже к пуску. Он необходим будет в том числе и для строительства наших диаметров, особенно МЦД-3, - для того, чтобы обеспечить реверсивное движение", - сказал Бочкарев, отвечая на вопрос ТАСС.

Он уточнил, что самые сложные строительные работы на объекте уже выполнены, возведены основные конструкции, сейчас ведется отделка и оснащение объекта.

"Любой современный объект - это 60% обеспечения начинкой, инженерной коммуникацией, системой подачи энергии, направления движения. Время уходит на монтаж, так называемые пусконаладочные работы, вот к этому этапу мы уже приступили. <...> Как я уже сказал, работы ведутся хорошо, мы периодически проводим совещания с коллегами из РЖД, инспектируем. Темп работы очень напряженный, и мы думаем, что в апреле-мае мы подготовим его к сдаче", - сказал Бочкарев.

19 января в РЖД сообщили, что отложили перенос ряда поездов с Курского вокзала на станцию Черкизово до 29 мая. Ранее компания сообщала, что "Ласточки" и "Стрижи" Москва - Нижний Новгород, а также ряд других поездов с 15 марта 2021 года будут прибывать на станцию Черкизово вместо Курского вокзала.

Изменения графика и маршрута следования ряда пассажирских поездов, проходящих через Курский вокзал Москвы, связаны с масштабными работами по строительству дополнительных путей на участке Москва-Каланчевская - Москва-Курская для дальнейшего развития диаметральных маршрутов электропоездов. В настоящее время ведется строительство нового вокзального терминала Черкизово, который будет включать две платформы, вестибюль и надземный переход к станции Локомотив МЦК.

Маршруты поездов

В Черкизово будут прибывать и отправляться пять пар поездов "Стриж", курсирующих по маршруту Москва - Нижний Новгород, транзитный "Стриж" № 713/714 Санкт-Петербург - Самара, а также ряд поездов "Ласточка", курсирующих по маршрутам Москва - Нижний Новгород и Москва - Иваново.

Кроме того, будет скорректировано расписание и маршрут некоторых пассажирских поездов дальнего следования, проходящих через Курский вокзал транзитом, а также расписание поездов, конечным пунктом которых является этот вокзал. По завершению реконструкции будет рассмотрен вопрос о возвращении части поездов на Курский вокзал, отмечали в РЖД.