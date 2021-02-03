Люблинско-Дмитровскую линию московского метро продлят до поселка Северный в 2023 году

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Участок Люблинско-Дмитровской линии московского метрополитена от станции "Лианозово" до станции "Физтех" будет запущен в 2023 году. Всю линию проложат под землей, сообщил журналистам в среду заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

"Люблинско-Дмитровская линия метро - очень важный проект для всей нашей программы строительства и развития метрополитена. Мы приняли решение, что вся линия будет построена в подземном исполнении. Мы пытались сэкономить средства и часть участка провести открытым способом, но после глубокого анализа точек пересечений в районе МКАДа было принято решение делать ее полностью закрытым способом. Работы развернуты, выполняем мы их в плановом режиме, сложными этапами будет прохождение под МКАД <…> В планах у нас стоит завершение в 2023 году", - сказал Бочкарев.

Строительство перегона между станциями "Лианозово" и "Физтех" в подземном исполнении имеет ряд существенных преимуществ: сокращение объемов работ по переустройству и выносу инженерных коммуникаций, в том числе магистральных водоводов, магистрального газопровода и ЛЭП; минимизация перекрытий дорог на время строительства; снижение шума и вибрационного воздействия на близлежащие жилые дома.

В настоящий момент столичные власти не рассматривают продление этой линии дальше на север - за границы Москвы, но техническая возможность такая предусмотрена. "Мы возведем конструкции таким образом, чтобы в случае принятия решения в более поздний период мы могли иметь возможность продления", - заключил заммэра.

Строительство участка Люблинско-Дмитровской линии метрополитена от станции "Селигерская" до станции "Физтех" было начато в 2019 году. Решение о продлении Люблинско-Дмитровской линии метро в Лианозово и Северный было поддержано москвичами в ходе голосования на портале "Активный гражданин", в котором приняли участие более 199,3 тыс. человек. Из них определенный ответ дали почти 156,4 тыс. человек, остальные затруднились ответить либо полагали, что решение должны принимать специалисты. Из числа давших определенный ответ "за" проголосовало 84%.

О новом участке

Участок длиной 6,9 км пройдет вдоль Дмитровского шоссе. В составе участка "Селигерская - Физтех" будут открыты три станции: "Улица 800-летия Москвы" - у пересечения Дмитровского шоссе и улицы 800-летия Москвы; "Лианозово" - на пересечении Дмитровского шоссе и МЦД-1; "Физтех" - севернее бульвара Академика Ландау.

Продление Люблинско-Дмитровской линии метро до станции "Физтех" должно улучшить транспортное обслуживание порядка 400 тыс. человек, проживающих и работающих в районах Бескудниковский, Восточное Дегунино, Дмитровский, Лианозово, Северный, сократив время поездок по городу на 15-20 минут. Пассажиры смогут выбирать наиболее оптимальные маршруты поездок - на метро, МЦД или наземном общественном транспорте. Открытие новых станций, как планируется, снизит нагрузку на конечные станции Серпуховско-Тимирязевской и отчасти Калужско-Рижской линий метрополитена, а также позволит сократить интенсивность движения автотранспорта по Дмитровскому шоссе и местной улично-дорожной сети.