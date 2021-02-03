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Движение на участке Дмитровского шоссе ограничат до 31 декабря 2023 года

Это связанно с проведением строительных работ

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Движение автотранспорта в связи с проведением строительных работ на Дмитровском шоссе в Москве ограничат до 31 декабря 2023 года. Об этом сообщила в среду пресс-служба столичного департамента транспорта.

"Участок Дмитровского шоссе в сторону области от Лобненской улицы до дома 133 строение 1 по Дмитровскому шоссе будет ограничен для автотранспорта. До 31 декабря 2023 года в круглосуточном режиме задействованы три полосы с сохранением существующего количества полос за счет обустройства временной объездной дороги", - говорится в сообщении.

Департамент транспорта и Центр организации дорожного движения (ЦОДД) рекомендуют водителям заранее ознакомиться со схемой движения, заранее выбирать маршруты и пути объезда.

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