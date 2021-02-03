Ограничения движения в районе участка оранжевой линии московского метро снимут ночью

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Ограничения движения в районе станций метро Калужско-Рижской линии московского метро снимут в ночь со среды на четверг. Об этом сообщается в среду в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Поезда на Калужско-Рижской линии московского метрополитена возобновят движение от станции "Беляево" до "Новых Черемушек" с 4 февраля. Ранее планировалось, что участок закроют с 23 января по 8 февраля для прокладки тоннеля будущей Большой кольцевой линии (БКЛ).

"Ограничения движения в районе станций метро Калужско-Рижской линии метро, которые закрывали для прокладки тоннеля будущей БКЛ, начнут снимать уже сегодня ночью", - говорится в публикации.

Там отмечается, что утром 4 февраля водители смогут пользоваться привычными маршрутами. Схемы движения полностью восстановят, обособления выделенных полос уберут, временные запреты маневров и парковки отменят.

"В этот раз ограничения были минимальными. Нам даже удалось полностью сохранить объем трафика по Профсоюзной улице", - заключается в публикации.