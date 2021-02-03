Ежедневно в Москве госпитализируют менее 1 тыс. пациентов с COVID-19

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Менее 1 тыс. заразившихся коронавирусом госпитализируют в Москве ежедневно. Об этом сообщила в среду в эфире программы "Время" на Первом канале заммэра Москвы Анастасия Ракова.

"Уже достаточно устойчивый тренд на снижение заболеваемости. Мы видим его и по количеству вновь выявленных заболевших, которое последние недели колеблется от 1,5 тыс. до 2 [тыс.] с небольшим, так и по госпитализированным [пациентам]. Мы последнюю неделю госпитализируем, как правило, менее тысячи человек", - сказала Ракова.

Она добавила, что столичное правительство приняло решение перевести 15 ковидных госпиталей на оказание плановой медпомощи.

Ранее Ракова сообщила, что за последнюю неделю число госпитализаций сократилось на 11% по сравнению с предыдущей неделей. По ее словам, это позволяет обратно перепрофилировать еще 10 стационаров, которые ранее использовались для лечения пациентов с COVID-19. Речь идет о научно-практическом центре им. А. С. Логинова, городской больнице им. Е. О. Мухина, научно-практическом центре борьбы с туберкулезом, больнице № 17, Морозовской больнице, двух корпусах первого МГМУ им. И. М. Сеченова, медико-санитарной части МВД, центральной клинической больнице "РЖД-Медицина", больнице РАН и научно-клиническом центре ФМБА.

Таким образом, добавила Ракова, для оказания плановой помощи вернутся 3,2 тыс. коек. Кроме того, принимать пациентов с COVID-19 перестанут родеры на территории 11 стационаров общим фондом 1,3 тыс. коек.

На прошлой неделе к плановой работе вернулись больницы № 51, им. Ф. И. Иноземцева, им. С. С. Юдина, 2 корпуса больницы им. С. И. Спасокукоцкого и Научно-практический центр наркологии.