Машинист заметил искрение кабеля в тоннеле на фиолетовой линии метро

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Машинист поезда на Таганско-Краснопресненской линии московского метрополитена заметил искрение кабеля в тоннеле между станциями "Рязанский проспект" и "Выхино", сообщил ТАСС в среду источник в транспортном комплексе. Движение поездов временно приостанавливалось для проверки.

"В 22:05 в перегоне между станциями "Рязанский проспект" и "Выхино" машинист заметил искрение кабеля. На станции "Рязанский проспект" высажены пассажиры", - сказал собеседник агентства.

Как сообщил ТАСС очевидец, один поезд более 10 минут простоял в тоннеле между станциями "Волгоградский проспект" и "Текстильщики" Таганско-Краснопресненской линии.

"Для проверки инфраструктуры временно было приостановлено движение поездов от станции "Рязанский проспект" до станции "Выхино" Таганско-Краснопресненской линии. Таков порядок: при малейшем подозрении мы проверяем все системы, связанные с движением поездов, для обеспечения безопасности перевозок", - сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.