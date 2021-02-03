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Машинист заметил искрение кабеля в тоннеле на фиолетовой линии метро

Движение поездов от станции "Рязанский проспект" до "Выхина" временно приостановили

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Машинист поезда на Таганско-Краснопресненской линии московского метрополитена заметил искрение кабеля в тоннеле между станциями "Рязанский проспект" и "Выхино", сообщил ТАСС в среду источник в транспортном комплексе. Движение поездов временно приостанавливалось для проверки.

"В 22:05 в перегоне между станциями "Рязанский проспект" и "Выхино" машинист заметил искрение кабеля. На станции "Рязанский проспект" высажены пассажиры", - сказал собеседник агентства.

Как сообщил ТАСС очевидец, один поезд более 10 минут простоял в тоннеле между станциями "Волгоградский проспект" и "Текстильщики" Таганско-Краснопресненской линии.

"Для проверки инфраструктуры временно было приостановлено движение поездов от станции "Рязанский проспект" до станции "Выхино" Таганско-Краснопресненской линии. Таков порядок: при малейшем подозрении мы проверяем все системы, связанные с движением поездов, для обеспечения безопасности перевозок", - сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

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