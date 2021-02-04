Движение поездов на фиолетовой линии метро в Москве приостановили

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии метрополитена в Москве от станции "Планерная" до станции "Октябрьское поле" приостановлено из-за проверки инфраструктуры. Об этом сообщается в четверг в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Нет движения поездов на участке от станции "Планерная" до станции "Октябрьское поле" Таганско-Краснопресненской линии в связи с необходимостью проверки инфраструктуры. Пожалуйста, пользуйтесь наземным транспортом, а также МЦД-2", - говорится в сообщении.

Накануне машинист поезда на этой линии заметил искрение кабеля в тоннеле между станциями "Рязанский проспект" и "Выхино" (противоположенный край ветки). Для проверки инфраструктуры временно приостанавливали движение поездов, а затем увеличивали интервалы их движения. По информации источника ТАСС в экстренных службах, в тоннеле произошло короткое замыкание, которое ликвидировал машинист поезда.