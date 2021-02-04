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На платформах МЦК установили стойки с зарядными устройствами для гаджетов

Всего установлено 48 стоек для выдачи устройств power bank

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Стойки выдачи портативных зарядных устройств для мобильных телефонов появились на платформах Московского центрального кольца (МЦК). Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

"В качестве пилотного проекта установлено 48 таких стоек [для выдачи устройств power bank] на платформах всех остановочных пунктов МЦК. Теперь у пассажиров МЦК появилась возможность получения портативного внешнего аккумулятора через мобильное приложение в пункте отправления для зарядки телефона или планшета во время пути. Вернуть устройство обратно можно у такой же стойки в пункте прибытия или на следующий день", - сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что в дальнейшем, по мере роста востребованности новой услуги, такие стойки будут устанавливаться на других пассажирских объектах сети железных дорог. "Новый вид сервиса внедряется для повышения уровня комфорта пассажиров железнодорожного транспорта", - отметили в пресс-службе МЖД.

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