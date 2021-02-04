В Московском зоопарке родился птенец кудрявого пеликана

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Птенец кудрявого пеликана вылупился в Московском зоопарке. Он появился на свет 3 января, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе столичного зоопарка.

"Птенец кудрявого пеликана вылупился 3 января. Сейчас он уже подрос, опушился и с любопытством разглядывает все вокруг. Ощупывает гнездо, родителей и все, что попадается под его уже достаточно крепкий клювик", - говорится в сообщении. Это первое пополнение в зоосаде с начала года.

Уточняется, что сейчас он уже весит около 700 граммов, питается полупереваренной пищей, которой его кормят родители, но при этом уже сам может проглотить небольшую рыбу. Птенец еще пару месяцев будет сидеть в гнезде, а белое оперение у него появится только через год, после нескольких линек. К этому времени у него также появятся кудрявые перья на голове, благодаря которым вид получил свое название.

"Нашим сотрудникам удалось добиться регулярного размножения кудрявых и розовых пеликанов. Они самостоятельно строят гнезда, насиживают яйца и потом сами выкармливают птенцов. Мы стараемся сделать так, чтобы процесс размножения был максимально естественным", - отметила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова, чьи слова приводятся в сообщении.

Сейчас пеликаны живут в павильоне "Птицы и бабочки тропиков". Весной птенцы вместе с родителями переедут в открытый вольер "Болото", где будут учиться плавать.

Кудрявый пеликан занесен в Международную Красную книгу в категории "Близкий к угрозе исчезновения", это самый редкий из всех видов пеликанов. С каждым годом их численность в природе неуклонно снижается.