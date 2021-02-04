В МЧС предупредили о сильном снеге и гололедице в Москве и области

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Главное управление МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение о сильном снеге и гололедице в столице с вечера четверга до утра 5 февраля.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 17:00 мск 4 февраля до 05:00 мск 5 февраля по городу Москве, начиная с юго-западных районов, со смещением на северо-восток, ожидается снег, местами сильный. На дорогах гололедица", - сказали ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

Также экстренное предупреждение распространило ГУ МЧС Подмосковья. "В период с 15:00 мск 4 февраля до 09:00 мск 5 февраля по Московской области, начиная с юго-западных районов, со смещением на северо-восток, ожидается снег, местами сильный", - отметили в пресс-службе, добавив, что в области также на дорогах ожидается гололедица.

В МЧС водителям в связи с непогодой рекомендуется значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию, избегать внезапных маневров - обгонов, перестроений, опережений. Парковать машины лучше вдали от деревьев. Пешеходам стоит обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.