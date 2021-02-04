В Гидрометцентре прогнозируют сильный снегопад в Москве в четверг вечером

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Сильный снегопад в Москве начнется вечером в четверг. Высота снежного покрова к пятнице может увеличиться на 7-10 сантиметров, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Сегодня вечером, после 18:00-19:00 мск, начнется умеренный и даже сильный снег. По оценкам специалистов, выпадет от 5 до 8 миллиметров", - сообщил он.

По словам Вильфанда, высота снежного покрова в городе к пятнице может увеличиться на 7-10 сантиметров. "Это будет такой хороший и чистый снег", - отметил метеоролог.