ЦОДД призвал автовладельцев в Москве пересесть на общественный транспорт из-за снегопада

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Жителей столицы просят пользоваться городским транспортом из-за снегопада и гололедицы на дорогах. Так коммунальные службы быстрее смогут расчистить дороги и устранить последствия непогоды, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы.

"Из-за снегопада сегодня вечером в городе ожидается семь баллов и выше. Просим водителей, по возможности, отказаться сегодня от поездок на личных автомобилях и использовать городской транспорт", - сообщили в пресс-службе.

Там добавили, в случае выбора автомобиля в качестве средства передвижения необходимо соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим, избегать резких маневров, не отвлекаться на гаджеты.

"За дорожной обстановкой следит круглосуточно ситуационный центр ЦОДД. Безопасность на дорогах также обеспечивают 20 экипажей дорожного патруля ЦОДД, оборудованные всем необходимым для оперативной помощи автомобилистам во время непогоды", - сообщили в ЦОДД.

Кроме того, бригады служб эксплуатации центра следят за состоянием дорожных знаков и работой светофоров и ремонтируют дорожные объекты в круглосуточном режиме. Так, сообщить о сломанном ветром знаке или светофоре можно по номеру 3210, заключили в пресс-службе ЦОДД.