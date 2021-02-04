Мэр Москвы рекомендовал ограничить общение школьников с пожилыми гражданами

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал ограничить общение школьников с гражданами старшего поколения в период пандемии. Об этом он сообщил в четверг в интервью телеканалу "Россия-24".

"Надо максимально ограничивать общение детей с людьми старшего поколения, если они еще не переболели. Ну и самый верный способ - это позаботиться, убедите их, чтобы они сделали прививку. И тогда будет гарантия, что они не будут болеть. Других вариантов просто не существует. Держать постоянно детей в режиме дистанционного обучения мы не в состоянии", - сказал Собянин.

С 19 октября и до конца первого полугодия ученики 6-11-х классов в Москве были переведены на дистанционное обучение. Также в школах на неделю - до 17 января - были продлены зимние каникулы. С 18 января все школьники учатся очно. При этом в случае выявления коронавируса у школьника весь класс будут временно переводить на дистанционное обучение.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 937 450 случаев заражения, из них 2 095 - за последние сутки. Выздоровели 835 168 человек, умер 13 701. В столице сохраняется домашний режим для москвичей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, а их социальные карты заблокированы для льготного проезда в городском транспорте. При этом, как сообщал мэр, после прохождения вакцинации от коронавируса карты разблокируют.