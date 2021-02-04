Собянин: при ослаблении ограничений в Москве оценивали фактор психологической усталости

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Власти Москвы оценивали фактор психологической усталости при ослаблении ограничений, вводившихся в мегаполисе для профилактики распространения коронавируса. Об этом сообщил в четверг мэр столицы Сергей Собянин.

"Оценка всех показателей - экономических, социальных, психологической усталости в конце концов - является основой для принятия решений", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

По словам мэра, при принятии решений необходимо рассматривать социально-экономическую ситуацию и отменять те запреты, которые прямо влияют на нее. Среди таковых он назвал отмену ограничений на посещение школьниками старших классов очных занятий, ограничений на работу общепита, в том числе в ночное время, а также частичных ограничений на работу театров, кинотеатров и концертных залов.

"Конечно, нужно понимать, что дальше будет: через неделю, через две, через три. По крайней мере, ни один ученый вам никогда не скажет, что будет через месяц и что будет через два, всегда есть вероятность "отскока", - заметил Собянин. В настоящее же время, по словам мэра, в городе наблюдается "относительно стабильный период положительных изменений". "Воспользуемся им и будем жить более-менее без каких-то жестких ограничений", - заключил мэр.