Коммунальщики приступили к уборке снега в Москве

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Прирост снежного покрова к утру пятницы в Москве может составить 4-6 см. Об этом сообщается в четверг на официальной странице комплекса городского хозяйства Москвы в социальной сети "ВКонтакте".

"По прогнозам синоптиков, снегопад в столице продолжится до утра пятницы, прирост свежевыпавшего снега составит 4-6 см, местами возможна гололедица. Городские службы проводят сплошную противогололедную обработку проезжей части, тротуаров и дворовых территорий", - говорится в публикации.

Ранее заммэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что полная уборка городской территории от 10 см снежных масс занимает трое суток. При этом улично-дорожная сеть освобождается от снега в течение 3-4 часов.

"По мере выпадения осадков коммунальная техника приступит к сплошному механизированному подметанию проезжей части и тротуаров и проведет повторную противогололедную обработку. Цикл работ повторят несколько раз", - отмечается в публикации.

Как сообщают в комплексе городского хозяйства, на уборке снега задействовано необходимое количество коммунальной техники, средств малой механизации, бригад ручной уборки. На опасных участках, в первую очередь на МКАД и в ТиНАО, организовано дежурство тягачей.

"Просим пешеходов быть внимательными во время непогоды, не укрываться под деревьями, а автомобилистов - соблюдать скоростной режим и дистанцию и с пониманием относиться к работе коммунальных служб, не создавать помех при прохождении колонн уборочной техники", - говорится в посте.