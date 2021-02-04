В Москве откроется новый центр онкологической амбулаторной помощи в 2021 году

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Более 120 врачей будут работать в новом центре онкологической амбулаторной помощи, который откроется в Москве в этом году. Об этом ТАСС сообщил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

"В этом году откроется новый центр онкологической амбулаторной помощи, который соответствует всем современным рекомендациям. И я считаю, что это большой шаг вперед в рамках совершенствования онкологической помощи столицы. В едином пространстве в трех корпусах центра амбулаторной онкологической помощи у нас будет сконцентрировано более 120 врачей онкологов, у нас будет большая, уютная и комфортная для пациентов служба дневного стационара, химиотерапия. У нас будут самые широкие диагностические возможности. Не только цитология", - сказал Проценко.

По его словам, в центре будет размешена тяжелая техника - два компьютерных томографа, аппарат МРТ, аппарат для маммографии, С-дуга, которая позволит нам амбулаторно устанавливать порты для химиотерапии и использовать инвазивные технологии лечения хронической боли. Во время лечения пациент будет находиться в сопровождении одних и тех же специалистов учреждения.

"То есть мы лечим не болезнь, мы лечим пациента. И создание психологического комфорта коммуникации с одной командой, всегда постоянный свой лечащий врач-онколог центра амбулаторной онкологический помощи - это очень важные составляющие успеха наряду с лекарственным обеспечением и реализацией протоколов лечения онкологических заболеваний", - пояснил главврач.

Он также напомнил, что на базе больницы начался проект персонального помощника. Это большой шаг в создании пациентоориентированности. Это проект всего социального комплекса.

Повышение качества лечения онкологических заболеваний и рост объема помощи в столице обеспечены благодаря внедрению нового стандарта. На базе крупнейших городских стационаров - МГОБ № 62, ГКБ № 57 имени Плетнева, Московского клинического научного центра (МКНЦ) имени Логинова, ГКБ имени Боткина, ГКБ № 40 и ГКОБ № 1 - созданы шесть многопрофильных онкологических центров. Они обладают полным спектром клинических возможностей - проводят диагностику, хирургическое лечение, лекарственную и лучевую терапию, осуществляют диспансерное наблюдение. В каждом таком центре есть собственные патоморфологические лаборатории, которые позволяют точно диагностировать природу опухолевой ткани и назначать таргетную и лекарственную терапию для каждого пациента.