Движение на съезде с Киевского шоссе на МКАД восстановлено после ДТП

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Движение транспорта на съезде с Киевского шоссе на внешнюю сторону МКАД возобновлено после дорожной аварии с участием легкового и грузового автомобилей. Об этом сообщается в четверг в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"Проезжая часть освобождена", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что движение на съезде с Киевского шоссе на внешнюю сторону МКАД перекрыто из-за ДТП с участием легкового и грузового автомобилей. Как уточнили ТАСС в пресс-службе городского ГУ МВД, пострадавших в аварии нет.