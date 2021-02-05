В Москве ожидается морозная и солнечная погода

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Аномальное похолодание в Москве будет сопровождаться повышением атмосферного давления. Москвичей ожидает морозная и солнечная погода в течение следующей недели, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В понедельник, 8 января, давление начнет повышаться, потому что циклон будет уходить, и будет часто проглядывать солнышко. Это та ситуация, которую можно охарактеризовать "мороз и солнце", - сообщил он.

По данным Гидрометцентра, в Москве днем в пятницу ожидается 11-9 градусов мороза, в субботу - 13-11 градусов мороза, в воскресенье - 12-10 градусов мороза, в понедельник и вторник - 18-13 градусов мороза, в среду - 16-11 градусов мороза, в четверг - 15-10 градусов мороза.

Ранее Вильфанд сообщил, что волна анормального холода придет в регионы европейской части России в выходные. С воскресенья температура будет ниже нормы на 8-9 градусов.