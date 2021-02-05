Почти 500 тыс. бесплатных консультаций для малого бизнеса провели в Москве за пять лет

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Почти 500 тыс. бесплатных консультаций получили с 2016 года предприниматели столицы от экспертов государственного бюджетного учреждения "Малый бизнес Москвы" (МБМ). Об этом сообщает в пятницу официальный портал мэра и правительства города.

"Только в прошлом году предприниматели получили больше 133 тыс. консультаций, а за последние пять лет - уже 494 тыс. Самые распространенные вопросы касаются льгот и действующих в городе мер поддержки, подготовки юридических и налоговых документов, участия в образовательных программах, отраслевых конференциях и бизнес-акселераторах", - сказала вице-мэр столицы Наталья Сергунина, слова которой приводит портал.

В 2020 году особое место в системе консультационной поддержки предпринимателей заняла горячая линия, которая начала работать в марте. Бизнесмены могли задать вопросы по телефону либо заполнить анкету на сайте.

В течение всего года эксперты контакт-центра МБМ рассказывали, как получить субсидии, кредиты по льготным ставкам, помогали разобраться с правовыми и налоговыми нюансами. Консультанты разбирали вопросы каждого предпринимателя в индивидуальном порядке и советовали, на какие меры поддержки можно подать заявку. Всего с начала работы горячей линии обработано 18,9 тыс. звонков и обращений, поступивших через сайт, отмечается на портале.