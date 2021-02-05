Москвичи скачали приложение для записи к врачам и просмотра медкарты более 650 тыс. раз

МОСКВА. 5 февраля. /ТАСС/. Жители Москвы скачали уже более 650 тыс. раз приложение "ЕМИАС.ИНФО" для просмотра мобильной версии электронной медицинской карты. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

"Москвичи установили приложение "ЕМИАС.ИНФО" уже более 650 тыс. раз с момента запуска в нем электронной медицинской карты. Из них более 60% это пользователи платформы Android, а оставшаяся часть - пользователи iOS. Доступ к мобильной версии медкарты открыт более семи месяцев назад - она позволяет просматривать результаты анализов и исследований, протоколы осмотра врачей, рецепты и другие медицинские данные", - сказали в пресс-службе.

Там пояснили, сервис работает в рамках единой цифровой платформы и продолжает пополняться новыми функциями. В декабре, например, в приложении появилась возможность записаться на вакцинацию от коронавируса. Запись на прививку открыта на две недели вперед и доступна в меню услуги "Запись к врачу". С телефона можно выбрать удобные день и время визита.

Также в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО" есть возможность настроить синхронизацию с приложениями Apple Health и Google Fit, которые интегрированы с различными гаджетами и медицинскими приборами, и автоматически передавать данные в "Дневник здоровья" электронной медкарты. В этот раздел загружено уже более 24 млн записей с показателями температуры тела, артериальном давлении, пульса, уровне кислорода и сахара в крови. Информация аккумулируется в единой цифровой среде и помогает лечащему врачу составить более полную картину о здоровье пациента.

"Для интеграции приложения и электронной медкарты, нужно в приложении открыть раздел "Прочее", нажать на "Отправку данных", выбрать номер полиса ОМС и показатели, которые необходимо передавать в медкарту. Предварительно на портале mos.ru у вас должен быть открыт доступ к электронной медицинской карте. Доступ к ней можно получить в течение пяти рабочих дней. Для оформления пользователь должен иметь полис ОМС и быть старше 15 лет. Родителям можно подать отдельную заявку на доступ к карте детей до 18 лет", - добавили в пресс-службе.