В Москве закупили 31 аппарат МРТ для городских больниц

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Для столичных больниц закупили 31 современный аппарат МРТ, новое оборудование позволит проводить более точную диагностику, об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"В Москве продолжается масштабная программа технического переоснащения больниц и поликлиник, в рамках которой за счет городского бюджета приобретается новейшее медицинское оборудование. Аппаратура закупается по контрактам жизненного цикла, согласно которым производитель оборудования полностью обеспечивает его работоспособность от момента доставки и установки до завершения гарантийного срока эксплуатации. По контрактам жизненного цикла для столичных стационаров мы закупили 31 инновационный аппарат МРТ, позволяющий проводить более точную диагностику. Новые аппараты подключат к единой цифровой платформе, которая дает врачам и пациентам удобный доступ к медицинским данным", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой.

Она добавила, что один новый МРТ-аппарат уже установлен и введен в эксплуатацию в больнице имени М. П. Кончаловского в Зеленограде. Пройти обследование на уникальном и самом современном оборудовании теперь сможет большее число пациентов.

"В комплектацию новых томографов входят не только базовые приложения, но и те, которые используются для диагностики экспертного уровня. Среди них расширенный кардиопакет, благодаря которому можно еще точнее оценивать состояние сердца и сосудов. Этот инструмент особенно полезен для регионального сосудистого центра зеленоградской клиники, который входит в инфарктную сеть Москвы", - говорится в сообщении.