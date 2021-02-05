Поезд, посвященный работе врачей, запустят в московском метро в 2021 году

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Новый поезд, посвященный работе врачей в период пандемии, планируют запустить в столичном метрополитене в 2021 году. Дизайн поезда выбрали жители Москвы на портале "Активный гражданин", об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"Активные граждане" проголосовали за концепцию оформления поезда метро, посвященного медицинским работникам. Самой популярной стала идея написать слова благодарности на разных языках. В голосовании приняли участие 175 506 человек", - говорится в сообщении.

Победившая концепция оформления поезда состоит в том, чтобы написать на стенах вагонов слово "спасибо" на разных языках. Тематический состав украсят слова thank you, gracias, merci, danke schön, obrigado и другие.

"За вариант-победитель проголосовали 37,36% "активных граждан". Еще две концепции разделили второе и третье место. Вариант "Медики держатся за руки" выбрали 18,93% проголосовавших", - говорится в сообщении. Суть проекта заключается в изображении на вагонах поезда медицинских работников и людей разного возраста, которые держатся за руки.

Концепцию "Пассажиры благодарят медиков" поддержали 18,91% участников голосования. Этот вариант, как и победитель, со словами благодарности, но только на русском языке.

"Мы все знаем, какую нагрузку испытали медики во время пандемии. И к сожалению, у нас не всегда есть возможность лично поблагодарить врачей за их работу. Наш поезд - это еще один способ от всего города и всех москвичей сказать спасибо и поддержать этих людей, благодаря которым мы сегодня возвращаемся к нормальной жизни", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максима Ликсутова.

Проект "Активный гражданин" появился в 2014 году. За это время к нему присоединились более 4,8 млн человек, почти два миллиона из них - только в прошлом году. Участники определяют улицы и дворы, которые необходимо привести в порядок, решают, как должны работать городские поликлиники, библиотеки, многофункциональные центры, а также выбирают мероприятия для фестивалей и праздников.