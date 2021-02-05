Температуру в системе отопления Москвы повысят из-за предстоящих морозов

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Городские службы приступили к поэтапному повышению температуры в системе отопления из-за предстоящих сильных морозов в столице, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в столичном регионе ожидается резкое понижение температуры, в начале следующей недели в ночное время столбик термометра в отдельных районах может опускаться до -27 градусов. Поэтому энергетики приступили к поэтапному повышению температуры теплоносителя в системе теплоснабжения, чтобы в период сильных морозов довести ее до максимального значения", - сказал Бирюков.

Заместитель мэра пояснил, что регулирование отпуска тепла обеспечивается двумя основными параметрами - за счет понижения или повышения температуры теплоносителя и увеличения или сокращения его объема. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что корректировка температуры всегда производится поэтапно, это не одномоментное действие.

"Нельзя быстро уменьшить или увеличить температуру в системе теплоснабжения, это сложная поэтапная процедура, которая проводится под контролем диспетчерских служб в автоматическом режиме на основании показателей температурных датчиков", - пояснил заместитель мэра.