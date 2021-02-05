Два учебных корпуса построят для Московского архитектурного института в центре столицы

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Власти Москвы одобрили план строительства двух учебных корпусов Московского архитектурного института (МАРХИ) общей площадью около 2,9 тыс. кв. м. в центре города. Решение касается квартала, ограниченного улицами Рождественка, Кузнецкий Мост, Неглинная и Сандуновским переулком, сообщила в пятницу пресс-служба Москомстройинвеста.

"Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК) одобрила проект режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам по адресу: ул. Рождественка, вл. 11 (ЦАО). Это позволит разместить на участке площадью 1,2 га два учебных корпуса Московского архитектурного института общей площадью около 2,9 тыс. кв. м", - приводятся в сообщении слова председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой.

Сейчас на участке расположены корпуса МАРХИ общей площадью около 20, 2 тыс. кв. м, а также объекты незавершенного строительства.

Московский архитектурный институт (Государственная академия) - МАРХИ имеет 250-летнюю историю и является ведущей архитектурной школой России. Полномочия учредителя вуза осуществляет Министерство науки и высшего образования РФ. В настоящее время в МАРХИ обучается около 1 700 студентов и аспирантов, среди них жители России, стран СНГ, Европы, Азии, Северной и Южной Америки. Также в институте работают около 400 штатных преподавателей, из них 138 профессоров и доцентов, 66% преподавателей имеют ученые степени докторов и кандидатов наук.