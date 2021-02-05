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Экскурсии для людей с нарушением слуха в Центре "Слово" на ВДНХ возобновятся с 7 февраля

Посетители с нарушением слуха познакомятся с историей письменности и узнают, как создавались первые рукописные и печатные книги

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Бесплатные экскурсии с переводом на жестовый язык для людей с нарушением слуха возобновятся с 7 февраля в Центре славянской письменности "Слово" на ВДНХ, расположенном в историческом павильоне №58 "Земледелие". Об этом сообщила в пятницу пресс-служба выставки.

"С 7 февраля в Центре славянской письменности "Слово" возобновятся на постоянной основе бесплатные экскурсии для людей с нарушением слуха. Ранее они были приостановлены в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. Участники в сопровождении переводчика жестового языка познакомятся с основными вехами из истории письменности на Руси, узнают о первых алфавитах и древнейших литературных произведениях, дошедших до наших дней", - говорится в сообщении.

Так, 7 февраля в 15:00 впервые после вынужденного перерыва состоится бесплатная экскурсия "Кириллица в пространстве и времени" с переводом на жестовый язык. Далее специализированные экскурсии будут проводиться раз в месяц по предварительной регистрации на сайте Центра. Посетители с нарушением слуха познакомятся с историей письменности, узнают, как создавались первые рукописные и печатные книги, увидят, как обучались грамотности в разные периоды. Участники смогут погрузиться в историю букв и устной речи, получат представление о том, что такое социолекты и городской фольклор.

Экскурсия будет проводиться с соблюдением всех профилактических мер. Число участников не более 10 человек.

Регулярные экскурсии с переводом на жестовый язык впервые появились в юбилейный для ВДНХ год. Пока Центр "Слово"- единственное музейное пространство на ВДНХ, где проводятся специализированные экскурсии, но в будущем список объектов планируется пополнять. Сейчас площадь экспозиционного пространства составляет более 1000 кв. м, содержит свыше 200 уникальных экспонатов.

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