В Москве бригады скорой помощи получили 200 портативных УЗИ-аппаратов

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Бригады скорой помощи в Москве получили 200 портативных аппаратов для УЗИ. Это позволит проводить диагностику уже на вызове, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем аккаунте в Twitter в пятницу.

"Московская "скорая" получила 200 портативных УЗИ-аппаратов с функцией дистанционной передачи данных. Теперь бригады могут делать УЗИ прямо на вызове - для этого они прошли дополнительное обучение", - написал мэр.

Он отметил, что аппараты понадобятся, например, в случае неясной одышки или при травме грудной клетки. Скорая может оперативно провести ультразвуковой осмотр, направить видео или фотоматериалы в единый цифровой архив и получить от коллег второе мнение.