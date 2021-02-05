Сто проектов инновационных компаний отобраны для поддержки в Москве

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Сто проектов отобраны в пятницу в ходе столичной программы развития инновационных компаний StartHub.Moscow, в течение пяти месяцев они пройдут бесплатную программу развития. Об этом сообщает пресс-служба Агентства инноваций Москвы.

"Первый же поток StartHub.Moscow собрал более 950 заявок на участие. Из них эксперты отобрали 100 проектов в разных сферах - недвижимости, финансах, логистике, ретейле и других. Для каждой из команд будет разработана индивидуальная дорожная карта по развитию бизнеса, рассчитанная на пять месяцев. Помогать в ее реализации будут опытные наставники. Участники также получат доступ к инфраструктуре совместного пользования прямо в центре Москвы", - рассказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексей Фурсин, чьи слова приводятся в сообщении.

Кроме того, сотрудники компаний, отобранных в первый поток, получат возможность участвовать в вебинарах, бизнес-завтраках, конференциях с участием экспертов из корпораций и венчурных фондов. Пройдя программу, предприниматель сможет вступить в специальный "Клуб основателей", получить доступ к ряду закрытых мероприятий и делиться опытом с разработчиками новых проектов.

Центром программы поддержки стартапов в Москве станет новая площадка "Старт хаб", открытая в декабре на территории бывшей фабрики "Красный Октябрь". Участники проекта смогут бесплатно пользоваться всей инфраструктурой площадки - общим офисным пространством, переговорными комнатами и конференц-залами. Кроме того, на 2021 год здесь запланировано более 150 мероприятий на полезные для стартапов темы.