В Москве в субботу температура опустится до минус 13 градусов

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями и небольшим снегом ожидается в субботу в Москве и Подмосковье, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице ожидается от 11 до 13 градусов мороза, ночью похолодает до минус 18 градусов. В Подмосковье днем прогнозируют до 15 градусов ниже нуля, в ночные часы морозы могут достигать минус 21 градуса.

Скорость северо-западного ветра в столичном регионе не превысит 11 м/с. Желтый уровень опасности из-за гололедицы продолжит действовать в Московском регионе до 11:00 мск воскресенья.

Атмосферное давление в регионе составит 743 мм ртутного столба.