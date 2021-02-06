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Вестибюль "Алма-Атинской" открыли после задержания пассажира, угрожавшего самоубийством

Вестибюль был временно закрыт с 07:35
© Николай Галкин/ТАСС, архив

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Вестибюль станции метро "Алма-Атинская" в Москве снова открыли после задержания пассажира, который угрожал самоубийством. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

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"Вестибюль станции "Алма-Атинская" открыт", - говорится в сообщении.

Вестибюль станции был временно закрыт с 07:35 мск, поскольку около касс мужчина угрожал покончить с собой. На месте работали сотрудники полиции и бригада психологической помощи, безопасности пассажиров ничего не угрожало. Мужчина был задержан.

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