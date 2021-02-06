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Городские службы в Москве перевели на усиленный режим работы из-за сильных морозов

Как сообщил заммэра Петр Бирюков, на круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тыс. аварийных бригад

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Городские службы переведены на усиленный режим работы из-за предстоящих сильных морозов до минус 27 градусов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

По его словам, согласно данным синоптиков, в столичном регионе началось резкое понижение температуры воздуха. В начале следующей недели в ночное время столбик термометра в отдельных районах может опуститься до минус 27 градусов.

"Поэтому принято решение с сегодняшнего дня перевести все городские службы на усиленный режим работы", - сказал Бирюков. Он подчеркнул, что организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала, приняты меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения и объектов городского хозяйства. На круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тыс. аварийных бригад, которые укомплектованы необходимыми материалами и техникой.

Подготовлены 2,5 тыс. аварийных источников электроснабжения, мобильные котельные, сформированы запасы резервного топлива.

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