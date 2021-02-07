Морозы до 30 градусов ожидаются в Москве и Подмосковье в ночь на 9 февраля

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Температура упадет до минус 25-27 градусов мороза в Москве и до минус 30 градусов мороза в Подмосковье на следующей неделе, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Наиболее холодный период будет во вторник и среду. Он связан с адвекцией воздушных масс из самых холодных регионов азиатской части России и радиационным выхолаживанием. В ночь на вторник температурный фон в Москве будет 25-27 градусов мороза, по области - до 30 градусов. Не исключено, что и ниже 30 градусов в местах с пониженным рельефом. В ночь на среду будет до 25 градусов мороза [в столичном регионе]", - сообщил он.

Радиационное выхолаживание - это процесс понижения температуры земной поверхности за счет теплового излучения, пояснил Вильфанд. "Радиационное выхолаживание подстилающей поверхности будет еще понижать температуру на несколько градусов. Связано оно будет с повышенным давлением и с малооблачным небом. Ночью даже несмотря на то, что земля покрыта снегом, подстилающая поверхность все равно охлаждается. Радиация - это синоним энергии, а не радиоактивности. Тут нет ничего опасного", - пояснил метеоролог.

Температурный режим днем во вторник в Московском регионе будет 16-14 градусов мороза, а в среду - 14-12 градусов мороза.