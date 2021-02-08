Власти Москвы сообщили о нехватке около 15-20 тыс. работников на стройплощадках

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Нехватка работников на строительных площадках Москвы сегодня составляет около 15-20 тыс. человек. Об этом сообщил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов на "Деловом завтраке" в "Российской газете" .

"Нам не хватает порядка 15-20 тыс. рабочих. Но, как говорится, что ни делается, все к лучшему. Многие подрядные организации в условиях нехватки трудовых ресурсов были вынуждены задуматься о повышении производительности труда", - отметил он.

Кроме того, Загрутдинов сообщил, что за здоровьем строителей продолжают внимательно следить, все меры предосторожности на стройплощадках соблюдаются, в связи с чем нет вспышек заболеваемости. "Все, кто хочет, имеют возможность вакцинироваться. Это придает уверенности, что львиную долю объектов, включенных в адресную инвестиционную программу строительства на 2021-2023 годы, мы завершим досрочно", - добавил он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в интервью ТАСС сообщил, что на московских стройках из-за закрытых в связи с пандемией границ не хватает нескольких десятков тысяч рабочих. По его словам, ситуация должна восстановиться в 2021 году. Хотя уровень безработицы увеличился, предложений по рабочим местам еще больше, отмечал мэр.