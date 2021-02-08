В Москве намерены построить более 200 км новых дорог в 2021-2023 годах

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Около 205 км новых дорог построят в Москве в 2021-2023 годах. Об этом сообщил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов на "Деловом завтраке" в "Российской газете".

"За последнее десятилетие мы построили больше 1 000 км. В связи с тем, что основной объем работ для улучшения транспортной ситуации в городе выполнен, на 2021-2023 годы запланировано поменьше - около 205 км новых дорог. Но, судя по всему, получится все равно больше", - отметил он.

Кроме того, Загрутдинов сообщил о планах по строительству пешеходных переходов. "В предстоящие три года по планам нужно построить 11 надземных и 21 подземный пешеходный переход. Особое внимание уделяем их сооружению при подготовке к запуску МЦД (Московских центральных диаметров) - поезда начинают курсировать каждые 5-6 минут и переходить через пути становится опасно", - добавил он.