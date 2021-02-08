Налоговые доходы бюджета Москвы в 2020 году выросли почти на 45 млрд рублей

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Налоговые доходы бюджета Москвы в прошлом году выросли почти на 2% по сравнению с 2019 годом и превысили 2,3 трлн рублей. При этом неналоговые доходы столичного бюджета снизились более чем на 8%, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе столичного департамента финансов.

"Департамент финансов города Москвы подвел итоги исполнения бюджета за 2020 год. Доходы бюджета Москвы в 2020 году составили 2 [трлн] 869 млрд рублей. По итогам прошлого года в городской бюджет поступило 2 трлн 326,1 млрд рублей налоговых доходов. Данный показатель на 44,5 млрд рублей больше, чем в 2019 году", - сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что за прошлый год налоговые доходы бюджета Москвы выросли на 1,9%, удельный вес налоговых поступлений в общем объеме доходной части бюджета составил 81,1%. Неналоговые доходы бюджета в 2020 году снизились на 8,1% по сравнению с показателями 2019 года и составили 254,2 млрд рублей. Доля неналоговых доходов достигла 8,9% от общих доходов Москвы.

Три сезона для бюджета

По словам министра столичного правительства, руководителя департамента финансов Елены Зяббаровой, чьи слова приводит пресс-служба, в 2020 году пандемия коронавирусной инфекции и реализация карантинных мероприятий повлияли на объем и структуру доходной и расходной частей городского бюджета.

"В динамике исполнения бюджета в 2020 году можно выделить три основных периода. В первом квартале прошлого года исполнение бюджета по доходам соответствовало плановым показателям закона Москвы "О бюджете города Москвы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов". По итогам первых трех месяцев 2020 года доходы бюджета выросли на 8,3%", - сказала Зяббарова.

По ее словам, в течение второго квартала, в период действия ограничительных мер и режима нерабочих дней значительное падение экономической активности привело к снижению бюджетных доходов. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года они сократились более чем на четверть. Второе полугодие прошлого года характеризуется постепенным снятием ограничительных мер и восстановлением деловой активности, возвращением городской экономики к докризисным показателям. По итогам третьего и четвертого кварталов налоговые и неналоговые поступления в бюджет Москвы увеличились на 11,3%.

"В связи с пандемией коронавирусной инфекции выпадающие доходы бюджета Москвы составили 218,4 млрд рублей. С марта правительство Москвы и правительство Российской Федерации начало реализацию масштабных налоговых и бюджетных мер по поддержке экономики. Антикризисную поддержку получили более 50 тыс. московских компаний. Благодаря своевременным действиям удалось предотвратить развитие ситуации по более негативному сценарию и сохранить экономический потенциал города", - отметила Зяббарова.

НДФЛ как основной источник дохода

"В прошлом году 83,8% всех налоговых доходов в городской бюджет обеспечили отчисления по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) и налогу на прибыль организаций. В 2019 году данный показатель составил 83,5%", - сообщили в департаменте.

Поступления по НДФЛ по итогам 2020 года в столице выросли на 116,4 млрд рублей или 11,2% по сравнению с 2019 годом и составили почти 1,2 трлн рублей. Высокие темпы прироста отчислений по НДФЛ обеспечили организации сферы информационных технологий и связи - на 19,5%, торговли - на 9,2%, обрабатывающей промышленности - на 8,3%.

"Доходы бюджета города Москвы по налогу на прибыль организаций составили 793,1 млрд рублей. По сравнению с 2019 годом поступления уменьшились на 74,1 млрд рублей или на 8,5%. Сокращение объемов поступлений по налогу на прибыль отмечено в нефтегазовой отрасли (в 2,1 раза) в связи с падением мировых цен на энергоносители, а также в финансово-кредитном секторе (на 9,7%). Финансовые организации направили дополнительные средства на резервирование обеспечения собственных обязательств в соответствии с требованиями Банка России", - сообщили в пресс-службы департамента финансов.

Положительную динамику по налогу на прибыль организаций продемонстрировали предприятия и организации торговли, обрабатывающей промышленности, а также занятые в сфере информационных технологий и связи. По словам руководителя департамента финансов, в 2020 году заметно увеличились поступления по налогу на профессиональный доход. Самозанятые граждане перечислили в бюджет города 1,17 млрд рублей, что в 2,4 раза больше, чем в 2019 году. Такой рост обусловлен увеличением как числа самозанятых граждан, так и их суммарного дохода.

"Поступления по налогу на имущество организаций по сравнению с 2019 годом выросли на 0,3%, в бюджет города перечислено 141,4 млрд рублей. В целом отраслевая динамика доходов городского бюджета демонстрирует увеличение отчислений в бюджет Москвы от организаций связи и информационных технологий - на 12,2% или на 17,2 млрд рублей, обрабатывающей промышленности - на 10,8% или на 18,1 млрд рублей, торговли - на 8,7% или на 31,9 млрд рублей. На 40,5% уменьшились налоговые и неналоговые отчисления в городской бюджет от предприятий и организаций нефтегазовой отрасли, транспорта - на 8,2% и энергетики - на 7,3%", - уточнили в департаменте.