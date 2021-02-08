В Москве предпрофессиональные классы посещают более 45 тыс. школьников

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Число учащихся предпрофессиональных классов в Москве выросло на 20% в этом учебном году, всего медицинские, инженерные и ИТ-классы посещают более 45 тыс. школьников. Об этом сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, в этом учебном году число учащихся таких классов увеличилось на 20%. Более 45 тыс. школьников посещают медицинские, инженерные, кадетские, академические, педагогические и IТ-классы. Телемедицина, робототехника, альтернативная энергетика и генетика - только малая часть дисциплин, которые изучают школьники, добавила Ракова. Старшеклассники на практике знакомятся с современными решениями в разных областях науки, проводят научные исследования, осваивают профоборудование и проходят практику на площадках вузов и работодателей.

Она уточнила, что проекты предпрофессионального образования реализуются почти в 400 московских школах. В 2020 году в рамках инженерных классов открыли новые направления - атомные и курчатовские классы, а в рамках академических классов открыты предпринимательские классы.

Как добавила заммэра, 6,3 тыс. школьников учатся в Московских предуниверсариях, изучают спецкурсы и дисциплины, которые соответствуют профилю и направлению определенного вуза.

Ракова отметила, что помимо спецклассов, среди школьников популярен просветительско-образовательный проект "Субботы московского школьника". С начала реализации его участниками стали более 1,3 млн человек. Они посещают лекции и экскурсии, мастер-классы и творческие студии, работают в научно-технических мастерских и лабораториях. В рамках одного из направлений "Суббот московского школьника" - "Научных суббот" - москвичи встречаются с учеными, ведущих научно-исследовательских организаций Москвы, добавила заммэра.

Дополнительные проекты

По ее словам, сотрудничество ведется не только с ведущими институтами. В Москве реализуется проект "Ученые каникулы" вместе с Российской академией наук. Это научно-популярные лекции-дискуссии профессоров РАН на актуальные темы. Каждый год проходит один из самых масштабных в мире социальных проектов в области популяризации науки - Всероссийский фестиваль NAUKA 0+. Одними из главных организаторов фестиваля являются правительство Москвы и РАН.

Ракова также подчеркнула, что у школьников есть возможность посетить "Кружок от академика" и узнать про достижения и современные технологии на встречах с молодыми учеными - лауреатами премии правительства Москвы.