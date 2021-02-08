Власти Москвы надеются на возвращение города к полноценной жизни в ближайшие месяцы

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Столичные власти фиксируют положительную динамику по снижению заражаемости коронавирусом и надеются, что город сможет вернуться к полноценной жизни уже в ближайшие месяцы. Об этом в понедельник заявил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в интервью телеканалу "Россия-24".

"Мы видим положительную динамику в снижении как количества заболевающих ежедневно, так и по количеству госпитализаций. И постепенно, как только нам будет позволять медицинская система, будем снимать ограничения. Мы очень надеемся, что в ближайшие месяцы нам удастся вернуться к полноценной жизни", - сказал он.

Ефимов добавил, что все больше москвичей прививаются от коронавируса. "Ну и, безусловно, те ограничения в виде масочного режима, социального дистанцирования, которые действуют в городе, также положительно влияют на снижение количества заболевающих", - отметил он.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве за сутки возросло на 1 728, до 945 452. За сутки было зарегистрировано 62 летальных исхода из-за коронавируса, всего от инфекции в столице умерли 13 958 человек.

Были выписаны по выздоровлению 3 349 пациентов, за все время выздоровел 851 171 человек. В настоящее время в Москве продолжают лечение 80 323 человека.