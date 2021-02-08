Московских водителей призвали быть аккуратнее на дорогах из-за морозов

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Столичных водителей предупредили о возможной опасности на дорогах, им рекомендовано соблюдать дистанцию и скоростной режим. В ближайшее время в городе ожидается сильное похолодание, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы.

"По прогнозу синоптиков в ближайшее время в Московский регион прийдет сильное похолодание. Ночью температура может опуститься до минус 30 градусов. Центр организации дорожного движения просит водителей быть предельно аккуратными", - сообщили в пресс-службе.

Также водителям напомнили о том, что необходимо еще раз проверить работу своего автомобиля. "Замена масла, проверка работы аккумулятора, незамерзайка, щетка для снега - все это поможет вашему автомобилю пройти испытание морозами, а вам сэкономит нервы и время. Конечно, лучше сделать проверку автомобиля непосредственно в автосервисе", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что зимой на дорогах скользко, плохое сцепление с дорогой увеличивает тормозной путь автомобиля. "Чтобы не попасть в ДТП - не совершайте резких маневров, держите дистанцию, соблюдайте скорость, уважайте друг друга на дорогах", - подчеркнули в ЦОДД. Там напомнили, что на столичных дорогах 24/7 работает служба дорожного патруля.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил ТАСС, что морозы до 30 градусов ожидаются в Москве и Подмосковье в ночь на 9 февраля.