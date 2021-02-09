На станции "Каширская" до сентября не будут останавливаться поезда, следующие в центр

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Поезда, следующие в центр Москвы, будут проезжать без остановки станцию столичного метро "Каширская" Замоскворецкой линии с 9 февраля по 31 августа, сообщается во вторник в Twitter городского метрополитена.

"С 9 февраля по 31 августа поезда проезжают станцию "Каширская" без остановки при следовании в центр", - говорится в сообщении.

На станции планируются работы по ее интеграции в состав Большой кольцевой линии (БКЛ).

Отмечается, что для того, чтобы доехать до "Каширской" с юга, необходимо проехать мимо станции до Коломенской и пересесть на поезд в обратную сторону. Чтобы добраться с "Каширской" в центр, нужно проехать до "Кантемировской" и пересесть на поезд в обратную сторону.

Кроме того, в метрополитене уточнили, что остановка поездов из центра возобновлена. С 12 сентября 2020 года до 8 февраля 2021 года станцию московского метро "Каширская" поезда из центра проезжали мимо.