Ремонт здания ресторана "Прага" в Москве планируется завершить в 2023 году

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Ремонтные работы в здании ресторана "Прага" на Арбате в Москве планируется завершить в середине 2023 года. Сегодня собственник объекта готовится провести ремонт фасада, сообщили ТАСС в пресс-службе Мосгорнаследия.

"Сейчас собственник готовится к проведению ремонта фасадов этого памятника архитектуры. Данные работы были согласованы, они пройдут под контролем Мосгорнаследия, объект регулярно будут посещать специалисты ведомства. <…> Планируется, что все работы будут завершены до середины 2023 года", - отметили в пресс-службе.

В Мосгорнаследии добавили, что собственник здания провел научно-исследовательские и изыскательские работы, по результатам которых подготовлен проект реставрации. Сейчас проект проходит государственную историко-культурную экспертизу. В частности, предполагается провести восстановление архитектурно-художественного оформления здания ресторана в середине XIX века. Планируется, что документация по реставрации поступит в Мосгорнаследие в феврале.

Ресторан "Прага", расположенный по ул. Арбат, д. 2/1, обладает статусом объекта культурного наследия регионального значения. Двухэтажный дом со скругленным углом построен в конце XVIII века. До второй половины XIX века в здании сдавались квартиры в аренду, после - здесь открылся трактир "Прага". В начале ХХ века владельцем здания стал купец Петр Тарарыкин, который сделал из трактира ресторан.

В 1914 году ресторан "Прага" был перестроен по проекту архитектора Адольфа Эрихсона, появилась колоннада на крыше. Ресторан закрыли после 1917 года, однако в 1924 году там открыли столовую Моссельпрома, которая в 1930-е годы стала доступна только сотрудникам НКВД. В 1954 году в здании возобновил работу ресторан "Прага", который стал одним из мест официальных дипломатических приемов. В разное время ресторан посещали писатель Антон Чехов, художник Илья Репин, устраивал публичные чтения романа "Воскресенье" Лев Толстой, а поэт Владимир Маяковский посвятил "Праге" одно из стихотворений.

Здание ресторана было продано в апреле 2019 года на торгах за 1,4 млрд рублей бизнесмену Мирославу Мельнику, который ранее владел столичными ресторанами "Версаль", "Три пескаря".