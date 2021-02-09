В Москве запустили сервис аренды помещений под частные мероприятия в учреждениях культуры

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Первый в России сервис по аренде помещений для проведения частных мероприятий в культурных учреждениях Москвы "Вместе с культурой" заработал на информационном портале mos.ru. У всех пользователей портала появилась возможность арендовать помещение под семинар, благотворительный вечер, концерт, утренник или выпускной, сообщается во вторник на сайте мэра и правительства Москвы.

"Цель нового сервиса "Вместе с культурой" - сделать город более открытым и удобным для всех жителей. Мы хотим открыть не только двери учреждений культуры, но и новые возможности для малого и среднего бизнеса, для отдыха и саморазвития москвичей. Создание этого сервиса стало еще одним видимым результатом цифровой трансформации процессов", - приводятся в сообщении слова первого замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Евгениия Козлова.

Сейчас для аренды доступно более 250 помещений, и список в сервисе будет постоянно расширяться. Площадки можно сортировать по цене, размеру и вместимости, о каждой из них в сервисе есть вся необходимая информация. Система сама сформирует договор краткосрочной аренды, с которым нужно будет ознакомиться, а потом внести оплату. В течение четырех календарных дней учреждение культуры рассмотрит заявление. Уведомления будут приходить на адрес электронной почты и в личный кабинет заявителя на портале mos.ru.

В сообщении отмечается, что помещения можно бронировать на срок от одного часа, при этом время подготовки и сборов не учитывается. Общий срок аренды с учетом ранее заключенных сделок не должен превышать 30 календарных дней за 182 дня. В помещениях можно проводить мероприятия только в рабочие часы учреждения. Один и тот же заявитель может бронировать неограниченное количество помещений на одни и те же даты.

На портале mos.ru пользователям доступно около 380 услуг и сервисов. Чтобы получить доступ ко всем его возможностям, необходимо иметь полную учетную запись. Получить ее можно онлайн, в том числе с помощью подтвержденной учетной записи портала gosuslugi.ru, а также в любом центре госуслуг "Мои документы".