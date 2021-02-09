Власти Москвы сняли ограничения на число гостей на церемонии регистрации брака

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Власти Москвы сняли ряд ограничительных мер из-за коронавируса в ЗАГСах. В частности, для их посещения больше не требуется предварительная запись, также не будет ограничиваться число гостей на регистрации брака, сообщила во вторник заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Улучшающаяся эпидемиологическая ситуация позволяет нам постепенно снимать и ослаблять ограничения в городе. К обычному режиму работы возвращаются и столичные отделы ЗАГС и Дворцы бракосочетания. Для их посещения больше не требуется предварительная запись. Также мы сняли действующее до этого ограничение по количеству гостей на торжественных церемониях регистрации брака", - сказала Ракова.

При этом она напомнила о необходимости по-прежнему соблюдать социальную дистанцию и носить маски и перчатки.