В Москве в 2021 году построят и реконструируют около 2 тыс. км инженерных сетей

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Порядка 2 тыс. км инженерных сетей построят и реконструируют в Москве в этом году. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

"Основные задачи и проекты на 2021 год: строительство порядка 1,4 тыс. км и реконструкция 550 км инженерных сетей; капитальный ремонт инженерных сетей на территории ГКБ им. Боткина; реконструкция газопроводов-дюкеров "Новодевичьий", "Кутузовский", "Тушинский", "Щукинский", "Рубцовский" и "Гольяновский", а также завершение строительства сетей и ГРП "Ликовский" для газификации поселений Филимонковское и Первомайское (ТиНАО); капитальный ремонт внутриквартального коллектора "12 Микрорайон" - с целью повышения надежности систем жизнедеятельности района Силино (ЗелАО)", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что в 2021 году в Москве запланировано строительство и реконструкция более 1,4 тыс. км линий электропередачи; строительство порядка 150 км и реконструкция почти 100 км тепловых сетей; реконструкция более 50 км газопроводов и 15 км сетей водостока; строительство и реконструкция более 200 км водопроводной и 88 км канализационной сетей. Кроме того, в этом году запланирована реконструкция более 33 км коллекторов, включая "ЦДТ" (4,1 км), "Новоконюшковский" (0,8 км), "Панфиловский-2" (1,6 км).

"Надежная, качественная и эффективная работа инженерных систем жизнеобеспечения является важнейшей составляющей комфортной городской среды. Несмотря на пандемию COVID-19, в 2020 году правительство Москвы совместно с сетевыми компаниями ("Мосводоканал", "Мосгаз", "Мосэнерго", "МОЭК", "ОЭК" и др.) продолжило системную работу по модернизации физической и цифровой инфраструктуры электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, а также освещения", - отметили в пресс-службе.

Так, по итогам 2020 года была отмечена положительная динамика по всем направлениям реализации программы и достигнуты следующие основные результаты: построено 1,2 тыс. км и реконструировано 550 км инженерных сетей; снижен средний износ инженерных сетей; резервы мощностей по отдельным видам инженерных систем составили от 19% (электроснабжение) до 53% (водоснабжение), что позволяет стабильно и бесперебойно снабжать потребителей энергоресурсами, а также обеспечивать подключение к сетям строящихся городских объектов.