{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Более 1,3 тыс. новых велопарковок организуют в Москве в 2021 году

Они появятся около МФЦ, библиотек, поликлиник, бизнес-центров

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Свыше 1,3 тыс. новых велопарковок появятся в Москве в этом году по просьбам жителей. Места для велосипедов появятся у МФЦ, библиотек, поликлиник, бизнес-центров, сообщается во вторник в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Мы проанализировали поступившие к нам предложения жителей города, операторов сервиса аренды и потребности бизнес-кластеров. И решили открыть в этом году более 1,3 тыс. новых велопарковок, которые будут размещены с учетом развития проката самокатов", - сказал заммэра столицы Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в публикации.

По его словам, продолжается работа по улучшению городской инфраструктуры: принимаются и анализируются заявки от жителей города. "Будем устанавливать новые велопарковки там, где это действительно необходимо", - сказал Ликсутов.

За 2020 год в городе было создано около 2 тыс. велопарковок на более чем 10 тыс. мест.

Теги
Россия
В Москве задержан мужчина за избиение полицейского на незаконной акции 23 января
По версии следствия, 23 января мужчина несколько раз ударил кулаком сотрудника полиции
Читать полностью