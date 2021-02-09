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Движение поездов на фиолетовой линии метро ввели в график после инцидента с пассажиром

Упавший человек погиб

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Движение поездов по Таганско-Краснопресненской линии ввели в график после инцидента с пассажиром, который оказался на путях. Об этом сообщается во вторник в Twitter столичной подземки.

"Движение на Таганско-Краснопресненской линии (7) осуществляется в соответствии с графиком", - говорится в публикации.

Ранее сообщалось, поезда не ходят от станции "Спартак" до станции "Беговая" на Таганско-Краснопресненской линии московского метро из-за человека на пути. Затем интервалы движения поездов на фиолетовой линии московского метрополитена были увеличены.

Как пояснил ТАСС источник в правоохранительных органах, инцидент с пассажиром произошел на станции "Октябрьское поле" около 17:33 мск. "Машинист попросил снять напряжение, так как под составом оказался человек. В 17:38 мск напряжение сняли, в 17:50 мск человек был извлечен. Движение восстановлено в 17:52 мск", - сказал собеседник агентства.

Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что упавший человек погиб.

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