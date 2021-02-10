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Движение на МКАД затруднено из-за буксующих в снегу грузовиков

Они не могут преодолеть подъем перед Профсоюзной улицей

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Грузовые автомобили не могут преодолеть подъем из-за неудовлетворительного состояния проезжей части на МКАД перед Профсоюзной улицей в условиях снегопада. Об этом сообщается в среду в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На 42-м км МКАД перед Профсоюзной улицей в первой и второй полосах движения грузовые автомобили не могут преодолеть подъем из-за неудовлетворительного состояния проезжей части. Движение затруднено на 3 км", - говорится в публикации.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил ТАСС, что сильный снегопад будет наблюдаться в Москве в ночь с 9 на 10 февраля. К утру высота сугробов увеличится до 35 см.

Как сообщили в комплексе городского хозяйства, коммунальная техника приступила к сплошному механизированному подметанию проезжей части и тротуаров с последующей сплошной противогололедной обработкой. За ночь цикл работ повторят несколько раз.

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Россия
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