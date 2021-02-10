Синоптики предупредили о самом продолжительном с 2018 года снегопаде в Москве

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Сильный снегопад начнется в Москве в четверг. За три дня выпадет примерно 25-30 мм осадков, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Мощный снегопад начнется во второй половине дня четверга и продлится до 13-14 февраля. Объем снега будут огромен, идти он будет беспрестанно. Настоящий снежный коллапс, которого не было несколько лет. В 2018 году с 3 по 5 февраля была похожая ситуация - за три дня выпало больше 45 мм осадков", - сообщил он.

По словам Вильфанда, за эти дни высота снежного покрова может увеличиться до 50-55 см. Рекордная высота снежного покрова для дня 14 февраля - 60 см.