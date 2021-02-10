В Москве откроют школу для помощи в трудоустройстве в международных компаниях

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Московский центр занятости "Моя карьера" в марте откроет школу для помощи в трудоустройстве в международных компаниях. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения.

"В центре занятости "Моя карьера" разработали новый формат помощи при трудоустройстве для каждого человека - партнерские школы. 15 марта стартует совместная с компанией "Coca-Cola HBC Россия" партнерская школа "Подготовка к успешному отборочному испытанию при устройстве на работу", - сказал собеседник агентства.

По словам директора центра "Моя карьера" Ирины Швец, партнерская школа не просто позволит соискателям грамотно подготовиться к любым испытаниям при приеме на работу, но и повысит их востребованность как специалистов.

"Слушатели школы примут участие в тренингах от специалистов компании "Coca-Cola НВС Россия", где познакомятся со структурой и корпоративной культурой компании, узнают о профессии "Торговый представитель". Специалисты подробно расскажут, как пройти отбор в компанию, а также о потенциальной карьерной лестнице для конкретной должности. А тренеры центра "Моя карьера" помогут участникам школы прокачать навыки, наиболее актуальные при прохождении собеседования", - отметили в пресс-службе.

Занятия пройдут с 15 по 26 марта в смешанном формате офлайн-онлайн. Курс состоит из шести уроков по три часа три раза в неделю. Эти знания пригодятся не только при трудоустройстве в "Coca-Cola HBC Россия", но и в другие компании. В финале курса у слушателей школы будет возможность попробовать свои силы в собеседовании на должность "Торговый представитель "Coca-Cola НВС Россия".