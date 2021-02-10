Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства примет практикантов

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Студенты ведущих вузов столицы впервые смогут пройти стажировку в Московском фонде поддержки промышленности и предпринимательства, сообщается в среду на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства подписал соглашение о сотрудничестве с Российским университетом дружбы народов, в перспективе практикантами фонда также смогут стать студенты Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова и Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Будущие специалисты получат знания в области финансового анализа инвестиционных проектов, познакомятся с механизмами аналитической и юридической экспертизы, а также узнают о ключевых принципах финансовых моделей промышленных предприятий столицы", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

На стажировку принимаются заявки от учащихся экономических и финансовых факультетов, с которыми фонд заключил соглашения. Во время практики для них проведут экскурсии по столичным промышленным предприятиям, во время которых познакомят с производственным циклом выпуска различных видов продукции, а также расскажут об особенностях новых технологических линий, приобретенных предприятиями за счет заемных средств фонда. Лучшие из практикантов смогут претендовать на дальнейшее трудоустройство в фонде и других структурах правительства Москвы.

Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства специализируется на выдаче займов промышленным предприятиям столицы по льготной ставке от 2 до 4% годовых. В 2020 году город выдал займы на общую сумму 1 млрд рублей, это почти на четверть больше, чем в 2019 году.